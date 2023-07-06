Житель Иркутской области получил девять лет тюрьмы за убийство в лесу свояченицы

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Шелеховский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее несудимого 43-летнего местного жителя, признанного виновным в убийстве 33-летней сестры его бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Мужчина 8 октября гостил у знакомых в поселке Куйтун вместе со свояченицей. После застолья они отправились на мотоцикле сельчанина домой, но сильно поругались. Тогда мужчин остановил байк, взял ружье, которое лежало у него в коляске, и выстрелил в голову женщине. От тяжелой травмы сельчанка погибла сразу же.

Затем мужчина оттащил тело убитой в кусты и вернулся к компании друзей. На следующий день оружие он выбросил в лесу.

- Пропавшую женщину в течение пяти дней искали односельчане, подсудимый при этом также имитировал поиски. Труп погибшей был обнаружен 13 октября грибниками грибниками. Расследование осуществлялось следователями СК.

Приговором суда мужчина приговоре к девяти годами лишения свободы.

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