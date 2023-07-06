Поздравляем с днем рождения мэра Свирска Владимира Орноева

Сегодня, 6 июля, день рождения празднует мэр Свирска Владимир Орноев. В этом году градоначальнику исполняется 62 года.

Медиагруппа «Комсомольской правды» в Иркутске поздравляет Владимира Степановича с праздником и желает крепости духа, долгих лет жизни, силы для работы на благо любимого город, благополучия и простого человеческого счастья.

СПРАВКА КП

Владимир Степанович родился в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района в семье врача и руководителя в сфере сельхозпроизводства.

С 1979 по 1984 год учился в Иркутском политехническом институте по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Дипломированный инженер-механик работал в Свирске, на одном из крупнейших предприятий Восточной Сибири и прошел карьерный путь от должности мастера по ремонту оборудования до коммерческого директора.

В 1997 году Владимир Орноев назначен заместителем мэра Свирска, после чего посвятил годы жизни муниципальной службе. 10 октября 2010 года Владимир Степанович большинством голосов был избран мэром.