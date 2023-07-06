В областной столице пройдет фестиваль творчества «Иркутский Арбат» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

8 июля в Иркутске состоится фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Выставка-ярмарка пройдет в сквере имени Кирова с 10:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-На фестивале у жителей будет возможность купить сувениры из дерева, шерсти, бисера, мыло, косметику, предметы интерьера, а также сладости и выпечку, - говорят в администрации.

Мероприятие будет длиться все лето: по субботам – в сквере имени Кирова (8 и 17 июля), на острове Юность (22 и 29 июля) и улице Урицкого (22 июля). По воскресеньям – на площади у торгового центра «Фортуна».

Фестиваль проходит в городе с 2014 года. Так горожан приобщают к видам рукоделия, а также поддерживают талантливых земляков. Отметим, что в проекте могут участвовать мастера не только из Иркутской области и Прибайкалья, но и из других регионов страны.