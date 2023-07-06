Уровень воды в реке Икей в Иркутской области поднялся на 53 см за восемь часов Фото: Иван МАКЕЕВ

На 16.00 уровень реки Китой в районе Раздолья составляет 326 см при критическом уровне 280 см. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своих социальных сетях.

-В то же время чуть снизился уровень воды на реке Уде в Нижнеудинске - до 306 см при критике в 320 см, - говорят в МЧС.

На реке Ие в Тулунском районе уровень воды в районе Аршана составляет 407 (-2) см при критике 400 см. В случае с рекой Икей уровень воды на восемь часов, напротив, поднялся - на 53 см, до 357 см. Критическим показателем считается 430 см.