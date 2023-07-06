В Иркутске на два дня ограничат движение по улице Свердлова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутска предупредили о дорожных ограничениях. На этот раз они касаются движения на улице Свердлова. Об этом сообщает weacom.ru.

-Так, 6 июля не получится проехать на участке улицы Свердлова от Степана Разина до Марата, а 7 июля — на участке от Марата до Ленина, - говорится в сообщении.

В эти дни специалисты будут поднимать горловины колодцев. В связи с этим жителей города попросили заранее обдумывать маршрут следования, объезжать участки ремонта по близлежащим улицам.

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