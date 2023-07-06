В Иркутской области продлено голосование в конкурсе "Леди в белах халатах 2023"

Конкурс решено продлить до 17 июля. Фото: Регина РАХИМОВА

В Иркутской области проходит конкурс "Леди в белых халатах 2023". Стартовал он в Приангарье 5 июня. И уже 5 июля голосование должно было подойти к концу. Но конкурс решено продлить до 17 июля. Это ли не повод еще немного побороться за первое место! Уже четыре недели очаровательные сотрудницы подают заявки на участие, а их коллеги, близкие и друзья поддерживают "лайками".

Стоит отметить, что 20 июля уже будут подведены итоги и награждены победительницы, которые наберут больше всего голосов. Также в рамках конкурса мы создали две номинации: "Леди Очарование" и "Леди Стиль". Победительницы будут избраны вне зависимости от количества голосов.

Для участия вам нужно всего лишь загрузить фото (обязательно в белом халате!) на наш сайт irk.kp.ru или отправить на почту: r.rahimova@phkp.ru. Также не забудьте сопроводить снимок информацией о себе: укажите имя, фамилию, должность, город или район, в котором работаете, напишите небольшой рассказ о себе, о своей профессии, поделитесь увлечениями и достижениями.