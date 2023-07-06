Отключение горячей воды в Иркутске ждет жителей 7 июля 2023 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Энергоснабжающая организация предупредила жителей Иркутска об ограничении горячего водоснабжения по некоторым адресам. Об этом оператор тепловых сетей сообщил в своих социальных сетях.

Отключение горячей воды в Иркутске 7 июля 2023

Так, 7 июля будет ограничено горячее водоснабжения из-за проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Ремонт коснется тепловых сетей по улицам 5-й Армии, 59, Марата, Лермонтова, 4 и в микрорайоне Первомайский, 21

Отключение горячей воды в Иркутске 7 июля 2023 затронет адреса, указанные в таблице. Предоставляем вам ее ниже. В ней вы сможете проверить, ждать ли отключение по вашему адресу.