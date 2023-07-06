В Правобережном районе Иркутска часть домов осталась без холодной воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за аварийного отключения ВОС-2 Правобережного района Иркутска, временно отключено холодное водоснабжение в некоторых домах. Об этом в своих социальных сетях сообщает управление по Правобережному району администрации города Братска.

-Частично 45 квартал, Осиновка, пос. Геофизиков, Заярск, котельная 45 кв. Также в связи с отключением холодной воды, проводится отключение горячего водоснабжения котельной 45 кв. - Осиновка, Заярск, 45 кв. МП ДГИ, - говорят власти.

Из-за отключения холодной воды уже организовали работу водовозок.

Ранее сообщалось, что энергоснабжающая организация предупредила жителей Иркутска об ограничении горячего водоснабжения по некоторым адресам.