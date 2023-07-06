В Черемхово простились с погибшим в зоне СВО Константином Богдановым Фото: Олег ЗОЛОТО

В Черемхово простились с погибшим в зоне СВО младшим сержантом Константином Богдановым. Он погиб вблизи Кременной 23 июня. Об этом сообщил мэр Вадим Семенов в своем телеграм-канале.

-Константин родился и вырос в Черемхово. Он работал инженером-инспектором в Черемховских электрических сетях, - написал Семенов.

Он также добавил, что военнослужащего призвали в армию по частичной мобилизации. Он получил награду Орден Мужества.

Ранее сообщалось, что предпринимателям Ангарска поступило сообщение, которое якобы отправлено от имени начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, с просьбой помочь со сбором средств бойцам, находящихся на СВО