Ожидается отключение света в Иркутском районе 7 июля 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запланировано отключение света в Иркутском районе 7 июля 2023. Об этом сообщает ресуроснабжающая организация "Иркутскэнергосбыт" в своих социальных сетях.

Отключение света в Иркутском районе 7 июля 2023

- 7 июля в некоторых домах населенных пунктов Иркутского района: Хомутово, Грановщина, Куда, Егоровщина, Бутырки, Коты будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на сетях, - сказали в компании.

Кого и на какой срок ждет отключение света в Иркутском районе 7 июля 2023, компания сообщила в формате таблиц. В них перечислены все адреса, а также сроки отключения электричества. Делимся этими таблицами и с вами.

Фото: свет38

Фото: свет38