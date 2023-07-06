В Забайкалье из-за паводков у жителей затопило огороды Фото: Иван МАКЕЕВ

В Забайкалье начался сезон паводков. Первыми под буйство стихии попали жители села Улеты. Из-за сильного ливня ключ близ села вышел из берегов и пробил себе дорогу к домам. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

- Вся подтоплена картошка, речка утром тут текла, вытекала через картошку, через огород, через теплицу проходила, подполье полное, уже до верха дошло, - рассказала одна из местных жительниц.

К ночи потом удалось остановить, теперь же жителям остается только ожидать, когда вода либо уйдет сама, либо ее откачают.

Жители надеются, что сильных дождей в ближайшее время, пока чистят русло ручья, не будет.

Ранее сообщалось, что под Ангарском Иркутской области сегодня, 6 июля, поплыл дом по реке Китой.