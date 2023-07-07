Переменная облачность, без существенных осадков, ожидается в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, какой будет погода в Иркутском районе 7 июля 2023. По их словам, в некоторых населенных пунктах ожидаются осадки и переменная облачность. В целом, по району прогнозируется теплая погода.

Погода в Иркутском районе 7 июля 2023

Конец рабочей недели в Иркутске ознаменуется сухой и пасмурной погодой. Ветрить сегодня тоже будет меньше, обещают синоптики.

- Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, - раскрыли прогноз погоды синоптики.

Погода в Иркутском районе 7 июля 2023 года принесет и 26-градусную жару.

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