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НовостиОбщество7 июля 2023 1:31

Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту осквернения памятника в Улан-Удэ

Неизвестный облил черной краской бюст Героя Советского Союза
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника Героя Советского Союза Сергея Орешкова. Вопиющий случай вандализма произошел накануне, 6 июля, в парке им. Орешкова. Неизвестный испортил бюст, облив его черной краской.

О ходе расследования уголовного дела поручил доложить глава СКР Александр Бастрыкин.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Золотоеву А.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленника ищет полиция. За совершенный акт вандализма ему грозит до трех лет тюрьмы.

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