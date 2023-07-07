Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту осквернения памятника в Улан-Удэ

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника Героя Советского Союза Сергея Орешкова. Вопиющий случай вандализма произошел накануне, 6 июля, в парке им. Орешкова. Неизвестный испортил бюст, облив его черной краской.

О ходе расследования уголовного дела поручил доложить глава СКР Александр Бастрыкин.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Золотоеву А.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленника ищет полиция. За совершенный акт вандализма ему грозит до трех лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре катамарана перевернулись при сплаве по реке в Бурятии, пять человек пропали (подробности)