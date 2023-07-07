В Иркутской области женщина без прав сбила 13-летнюю велосипедистку

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

В Черемховском районе Иркутской области 13-летняя школьница попала под колеса отечественной легковушки. Девочка каталась на велосипеде, когда в нее врезалась 35-летняя женщина за рулем «ВАЗ». Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

- В деревне Белькова Черемховского района 35-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ», совершила наезд на девочку велосипедиста, которая двигаясь на велосипеде в попутном направлении, выполнила маневр перестроения влево, - уточнили подробности ДТП в ведомстве.

Известно, что юная велосипедистка получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.

Правоохранители также выяснили, что у виновницы аварии не было водительских прав. По факту произошедшего начато разбирательство.

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