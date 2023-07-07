СК проверит многодетную мать из Иркутской области после ток-шоу на федеральном канале

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грязь, посторонние люди и бутылки с алкоголем. Это все видят дети жительницы Большой Кошелак Куйтунского района каждый день. Многодетная мама стала героиней передачи популярного шоу на федеральном канале «Мужское-Женское», где рассказали непростую ситуацию, в которую попала семья.

В эфире показали, что в доме у сельчанки грязно и неубрано, а ее дети, самому младшему из которых всего один годик, вынуждены смотреть, как их мама спивается в компании посторонних людей, которые часто бывают у них в гостях.

- По данному факту Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - заявили в ведомстве.

Сейчас следователи проводят опрос свидетелей, соседей и соцработников.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заключили в СК.

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