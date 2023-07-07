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НовостиОбщество7 июля 2023 3:33

В Братске более 40 домов остались без воды из-за аварии на сетях

Под отключение попали 45 домов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Братске 45 домов были отключены от холодной воды. Об этом сообщает районная администрация. Причиной коммунальных неудобств стала обнаруженная утечка на сетях водоснабжения.

- В связи с аварией на сетях водоснабжения в ночное время с 6 на 7 июля 2023 года в жилом районе Падун отключено холодное водоснабжение к 45 жилым домам, - говорится в сообщении.

Так, водой запастись придется жителям улиц 25-летия БГС, Гидростроителей и переулка Пурсей. Также властями города будет организован подвоз воды, если такая необходимость возникнет. По предварительной информации, дома подключат к водоснабжению 7 июля в 23:00.

Братский водоканал приносит извинения за доставленные неудобства.

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