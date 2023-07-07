Участок улицы Кожова в Иркутске закроют для транспорта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске ввели ограничение на движение транспорта на улице Кожова. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, из-за ремонта дороги перекроют участок улицы до шести вечера.

- Будет закрыто движение транспорта по улице Кожова на участке от Седова до 3-го Июля. Это связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части, - пояснили в мэрии.

Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с 10 июля перероют на месяц движение по улице Карла Либкнехта. Из-за ремонта на тепловых сетях для движения оставят 1,5 полосы. Снимут ограничение 9 августа.

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