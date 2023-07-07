В Иркутске ввели ограничение скорости для маломерных судов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске установлено ограничение скорости для маломерных судов. Об этом сообщает городская мэрия со ссылкой на МЧС региона.

Так, не больше 30 км/ч можно двигаться в акватории Чертугеевского залива, акватории в районе ледокола «Ангара» и акватории в районе пляжа «Якоби» Иркутского водохранилища.

Скорость 15 км/ч установлена на участках акватории портов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. Аналогичные ограничения введены и на территории массового скопления людей у воды, не связанных с купанием.

В ведомстве напомнили, что маломерные суда не имеют права приближаться ближе 100 метров от границ общественных пляжей и мест отдыха, не предназначенных для купания.

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