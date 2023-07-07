Появилось фото с поисков пропавших во время сплава в Бурятии туристов

Фото: МЧС по Бурятии

В Кабанском районе Бурятии ведутся поиски пропавших пяти туристов. Напомним, несчастный случай произошел накануне, 6 июля, в Слюдянском районе на реке Снежная. Группа из восьми человек сплавлялась по воде, когда их катамараны опрокинулись. Троим удалось спастись, еще пятерых ищут спасатели.

Как сообщили в МЧС по республике, к поискам людей подключены 14 человек. Местность прочесывают на вертолете, который вылетел из Иркутска, и катере.

— Река Снежная протекает по таежной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами, — охарактеризовали местность, в которой идут поиски, в МЧС.

Добавим, что по факту произошедшего проводится проверка сразу в двух регионах - Бурятии и Иркутской области.

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