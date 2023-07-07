Суд признал контракт на 198 млн рублей по ремонту дороги на Ольхоне недействительным

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

С подрядчика, ремонтировавшего дорогу на Ольхоне, взыщут 198 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Ведомство добилось в суде возращения 198 млн рублей, которые были заплачены подрядчику по условиям контракта.

- Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с недобросовестного подрядчика денежных средств в размере более 198 млн рублей, полученных по контракту, - говорится в сообщении.

В 2020 году организация предоставила недостоверную информацию о своем опыте в дорожно-ремонтной сфере. Согласно документам, заказчик оплатил часть работ, уточнили в прокуратуре.

Ведомство направило иск в арбитражный суд с требованием взыскать с подрядчика 198 млн рублей. Суд заявление надзорного органа удовлетворил.

Благодаря вмешательству прокуратуры дорога на Ольхоне содержится за счет заказчика до выбора нового подрядчика. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение работ. Его результаты будут известны в июле 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Сахалинской области (подробности)