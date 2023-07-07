В Иркутской области запретили сплавы по рекам и приостановили работу палаточных лагерей

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Работа палаточных лагерей будет приостановлена в Иркутской области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, в области складывается неблагоприятная обстановка из-за паводка. Ограничения коснутся и сплавов по рекам.

— Сегодня мы приняли решение ограничить или приостановить деятельность палаточных лагерей. Мы выяснили, к сожалению, что идет поисковые работы по спуску в реке Снежная. И здесь мы сразу же предупредили туристические маршруты и люди, которые будут, что в ближайшее время мы приостанавливаем и этот вид деятельности, — объяснил Кобзев.

Также губернатор добавил, что неблагоприятная погодная обстановка прогнозируется с 9 июля на юге Иркутской области. А уже в понедельник, 10 июля, грозы прогремят по всему региону.

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