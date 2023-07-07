Глава Иркутской области поручил восстановить поврежденные паводком дороги до 8 июля

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил восстановить дороги, повержденные во время паводка, до вечера 8 июля. Такое заявление он сделал во время заседания КЧС.

– Среди основных задач и восстановление дорожного сообщения с населенными пунктами, которые из-за разлива рек сейчас оказались в изоляции. Дал коллегам срок – 3 суток на завершение всех работ, – сказал Кобзев.

Известно, что в регионе подтоплены 10 участков дорог регионального значения.

Также губернатор региона поручил профильным ведомствам отменить все сплавы и выезды детей в лесные территории. В регионе с сегодняшнего дня приостановили деятельность палаточных лагерей.