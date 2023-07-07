В четырех муниципалитетах Усольского района ввели режим ЧС из-за паводка

Фото со страницы Виталия Матюхи «ВКонтакте»

В Усольском районе введен режим ЧС. Об этом сообщил глава администрации Виталий Матюха. По его словам, решение было принято на экстренном заседании комиссии.

Наиболее сложная ситуация складывается в Раздольинском, Железнодорожном, Большееланском и Тальянском муниципалитетах, сказал Матюха.

- Оценив ситуацию,заслушав глав муниципальных образований приняли решение относительно текущей ситуации в районе, связанной с аномальными осадками и поднятием уровня рек. Введен режим ЧС в четырех муниципальных образованиях, - написал он в своем ТГ-канале.

Ранее власти Иркутской области призвали жителей региона воздержаться от походов в лес и прогулок по реке. На территории Иркутской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

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