В подтопленных районах Иркутской области эпидситуация остается стабильной

Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области

В населенных пунктах, пострадавших от паводка в Иркутской области, не обнаружены инфекционные заболевания. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре, осуществляющем контроль за качеством питьевой воды.

- На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация на данных территориях стабильная, случаев инфекционной заболеваемости не зарегистрировано, - рассказали в надзорном органе.

Также на контроле ведомства находится ситуация по проведению дезинфекционных мероприятий подтопленных территорий и домовладений.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что жителям пострадавших от паводка районов рекомендуется пить лишь кипяченую воду.

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