В Иркутской области нетрезвый мужчина без прав угнал грузовик

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железногорске-Илимском 29-летний мужчина угнал «Toyota Hiace». Его остановили сотрудники ГИБДД по Иркутской области после непродолжительной погони за ним.

Выяснилось, что молодой человек не только не смог предъявить документы на автомобиль и не имел водительских, но и сел пьяным за руль. Сотрудники ГИБДД узнали, что машина угнана, когда во время составления протокола им пришла ориентировка на «Toyota Hiace».

- В ходе разбирательств выяснилось, что транспорт был угнан с 7 квартала Железногорска-Илимского. Собственник не закрыл на ключ двери автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник, - уточнили в МВД по Иркутской области.

Медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе 0.414 мг/л алкоголя.

Как рассказали в ведомстве, машину вернули хозяину, а угонщику грозит не только уголовная ответственность, но и административная за езду в пьяном виде.