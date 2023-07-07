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НовостиОбщество7 июля 2023 9:08

Городские службы Иркутска продолжают уборку улиц и общественных пространств

В ней задействованы около 200 рабочих
Елена СИНИЦА
Городские службы Иркутска продолжают уборку улиц и общественных пространств

Городские службы Иркутска продолжают уборку улиц и общественных пространств

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжается уборка улиц. В ней задействованы около 200 рабочих, порядка 40 машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-Ночью стала работать специальная техника, которая очистила покрытия на Нижней Набережной, 3-го Июля, 1-й Советской, Декабрьских Событий, Маяковского, Джамбула, Конева, Депутатской и других улицах, - говорят в мэрии города.

Кроме этого, на протяжении дня коммунальщики приводят в порядок остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы, проводят ремонт колодцев, ливневой канализации.

Также подрядные организации ухаживают за растениями на клумбах, убирают мусор, скашивают газоны.