В Иркутской области начали прием прием учеников в Школу креативных индустрий Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области начат прием учеников в Школу креативных индустрий. Здесь ребят бесплатно обучают дизайну, анимации и 3D-графике, звукорежиссуре, цифровым технологиям VR и AR, современной электронной музыке, фото- и видеопроизводству. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Здесь подростки могут реализовать свой творческий потенциал. После обучения дети получают специальный сертификат о его прохождении, - говорят в правительстве.

Прийти на занятия в Школу креативных индустрий могут подростки от 12 до 18 лет. Для этого нужно заполнить анкету и выполнить творческое задание в формате видеовизитки.

Ранее сообщалось, что в Иркутске продолжается уборка улиц. В ней задействованы около 200 рабочих, порядка 40 машин.