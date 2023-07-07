В Иркутск прибыли участники патриотического мотопробега «Владивосток – Выборг» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутск прибыл всероссийский патриотический мотопробег «Владивосток – Выборг». В нем принимают участие более 100 мотоциклистов из разных точек страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-Маршрут проходит через крупнейшие города страны. В их числе Чита, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Красноярск, Омск, Москва, Петербург, - говорят в администрации.

Ожидается, что в конечную точку - в Выборг - прибудут около 300 человек.

Организаторами иркутского этапа пробега выступил мотоклуб «Черные медведи». Этот мотопробег проводится в поддержку участников СВО, добавляют организаторы. С 30 июня участники пробега проехали уже около 5 тысяч километров.