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НовостиОбщество7 июля 2023 10:02

Иркутский областной суд оставил прежним приговор экс-министру здравоохранения Ледяевой

Рассмотрение состоялось 7 июля
Елена СИНИЦА
Иркутский областной суд оставил прежним приговор экс-министру здравоохранения Ледяевой

Иркутский областной суд оставил прежним приговор экс-министру здравоохранения Ледяевой

Фото: Артем КИЛЬКИН

Иркутский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы от адвокатов экс-министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой, а также ее сына Ильи Белоусова. Рассмотрение состоялось 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-Апелляционные жалобы суд оставил без удовлетворения, - говорят в суде.

В пресс-службе также добавили, что другие фигуранты дела свои приговоры не обжаловали.

Напомним, что в декабре прошлого года из-за мошенничества при поставке масок и респираторов экс-министра приговорили к почти семи годам лишения свободы, а ее сына - к 8,5. Другие фигуранты уголовного дела также получили реальные сроки.