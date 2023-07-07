Иркутский областной суд оставил прежним приговор экс-министру здравоохранения Ледяевой
Фото: Артем КИЛЬКИН
Иркутский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы от адвокатов экс-министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой, а также ее сына Ильи Белоусова. Рассмотрение состоялось 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда.
-Апелляционные жалобы суд оставил без удовлетворения, - говорят в суде.
В пресс-службе также добавили, что другие фигуранты дела свои приговоры не обжаловали.
Напомним, что в декабре прошлого года из-за мошенничества при поставке масок и респираторов экс-министра приговорили к почти семи годам лишения свободы, а ее сына - к 8,5. Другие фигуранты уголовного дела также получили реальные сроки.