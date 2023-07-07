В Чунском районе завершается ремонт школы №29 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ход и качество ремонтных работ в средней школе № 29 р. п. Чунский оценили представители министерства образования Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Капремонт здесь стартовал в августе прошлого года. К декабрю подрядчики полностью поменяли кровлю, окна и электрику, канализационную систему, завершили демонтажные работы, - прокомментировали в правительстве.

На сегодняшний день здание школы модернизировано полностью от фундамента до кровли, заменены инженерные сети.

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