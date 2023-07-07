Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2023 10:38

В Чунском районе завершается ремонт школы №29

Капремонт стартовал в августе прошлого года
Елена СИНИЦА
В Чунском районе завершается ремонт школы №29

В Чунском районе завершается ремонт школы №29

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ход и качество ремонтных работ в средней школе № 29 р. п. Чунский оценили представители министерства образования Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Капремонт здесь стартовал в августе прошлого года. К декабрю подрядчики полностью поменяли кровлю, окна и электрику, канализационную систему, завершили демонтажные работы, - прокомментировали в правительстве.

На сегодняшний день здание школы модернизировано полностью от фундамента до кровли, заменены инженерные сети.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области начат прием учеников в Школу креативных индустрий. Здесь ребят бесплатно обучают дизайну, анимации и 3D-графике, звукорежиссуре, цифровым технологиям VR и AR, современной электронной музыке, фото- и видеопроизводству.