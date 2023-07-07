Следком Иркутской области проведет проверку из-за затопления домов в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Следователи СК проводят доследственные проверки по информации СМИ о затоплении домов в ходе паводка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР региона.

-Появилась информация, что 7 июля в Тулуне в новом доме затопило квартиры. Этот дом построили для пострадавших от наводнения в 2019 году, - говорят в следкоме.

По данным ведомства, ранее указывалось на то, что при строительстве дома были нарушения, поэтому ливневая канализация не справилась с паводком. Теперь проводится доследственная проверка.

Проведут проверку и в Ангарске, а также Байкальске ввиду сложной обстановки с паводками. В этих территориях подтоплены 417 участков и два дома.