В реке Ушаковка в районе Иркутска ожидается повышение уровня воды Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 8 июля, на реке Ушаковка в районе города Иркутска ожидается повышение уровня воды. По имеющейся информации, она достигнет отметок в 230-270 см.

-Отметка неблагоприятного явления - 240 см, - говорят в МЧС.

Возможен выход воды на пониженные участки поймы реки.

Ранее сообщалось, что из-за паводков в Иркутской области власти приостановлена работа детских палаточные лагерей. Также власти предупредили туристические маршруты и людей, которые будут, что в ближайшее время этот вид деятельности также приостановлен.