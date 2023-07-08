В Иркутской области повышенной готовности до 12 июля Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области режим повышенной готовности продлён до 12 июля. Документ подписал губернатор Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В регионе перестали лить дожди, гидрологическая обстановка становится более стабильной, восстанавливаются повреждения, - отметили в правительстве.

В Байкальске ведут дноуглубление реки Харлахта, укрепляют береговую линию реки Солзан. Что касается Слюдянского района, то там специалисты занимаются восстановлением участка федеральной автодороги.

Помимо этого, известно, что открыт проезд по дорогам Харантей – Аршан в Тулунском районе, Тельма – Раздолье в Усольском районе.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 июля, на реке Ушаковка в районе города Иркутска ожидается повышение уровня воды.