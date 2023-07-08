В Иркутской области стабилизируется гидрологическая обстановка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Гидрологическая обстановка в Иркутской области стабилизируется. Уровни воды в реках снижаются. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-Оперативный штаб провел передислокацию, увеличил группировку спасателей для оказания адресной помощи населению подтопленных территорий, - говорят в ведомстве.

Под особым контролем несколько районов и городов - Слюдянский, Усольский, Тулунский, Зиминский, Иркутский, Черемховский районы, города Иркутск, Тулун и Ангарский городской округ.

За прошедшие сутки от воды освободились 55 участков в Усольском районе. Подтопленными остаются 613 придомовых территорий и 3 жилых дома.