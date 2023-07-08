В Иркутской области к 8 июля подтоплены 613 придомовых территорий и 3 дома Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По данным на утро 8 июля, в 15 населенных пунктах и 17 садоводствах Иркутской области затоплены 613 придомовых территорий, а также три жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-За минувшие сутки от воды освободились 55 участков в Усольском районе, - говорят в МЧС.

В целом же, гидрологическая обстановка стабилизируется, отмечают в ведомстве. Уровни воды в реках снижаются. В то же время группировку спасателей увеличили, они оказывают адресную помощь населению подтопленных территорий.

На особом контроле Главного управления остаются Слюдянский, Усольский, Тулунский, Зиминский, Иркутский, Черемховский районы, города Иркутск, Тулун и Ангарский городской округ.