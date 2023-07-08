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НовостиОбщество8 июля 2023 6:28

На улице Богдана Хмельницкого в Иркутске перекрыли движение

Ограничение будет действовать до вечера 8 июля
Елена СИНИЦА
На улице Богдана Хмельницкого в Иркутске перекрыли движение

На улице Богдана Хмельницкого в Иркутске перекрыли движение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Богдана Хмельницкого закроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-8 июля до 20:00 будет закрыто движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого, - говорят в администрации.

Как пояснили в иркутской мэрии, это связано с проведением дорожных работ.

Ранее сообщалось, что по данным на утро 8 июля, в 15 населенных пунктах и 17 садоводствах Иркутской области затоплены 613 придомовых территорий, а также три жилых дома.