В некоторых округах Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Из-за затяжных дождей в реках Ушаковка, Иркут и Ангара повышается уровень воды. Специалисты отслеживают ситуацию на территории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-По поручению мэра города Руслана Болотова ввели режим чрезвычайной ситуации в некоторых территориях, - отметили в мэрии.

В частности, введен режим чрезвычайной ситуации на территории Правобережного округа в районе микрорайона Падь Грязнуха, садоводств Плишкинского тракта, улицы 2-я Аларская, в Октябрьском округе – улицы Вилюйская.

В Ушаковке за последние сутки уровень воды поднялся на 71 см и достиг 192 см (критика -339). В Иркуте фиксируется понижение, а в Ангаре вода прибыла на 13 см, уровень реки составил 545 см.