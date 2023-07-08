В Иркутске на улице Байкальской водитель маршрутки подрался с пассажиром

В Иркутске ищут свидетелей дорожного конфликта на Байкальской улице Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев дорожного конфликта с участием водителя и пассажиров маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Все случилось 7 июня после 18 часов вечера на остановке общественного транспорта "микрорайон Байкальский", на Байкальской улице в Иркутске в сторону плотины ГЭС, - говорят в полиции.

Словесная перепалка переросла в конфликт, в результате 65-летний пассажир получил травмы.

Личность водителя установлена - им оказался 34-летний местный житель. Свидетелей произошедшего, а также тех, кто мог записать конфликт на телефон или видеорегистраторы авто, просят обратиться в отделение полиции.

Очевидцев просят обратиться в дежурную часть отдела полиции №3 Межмуниципального управления МВД России "'Иркутское" по номеру телефона 8 (3952) 35-01-01.