В Свирске водитель Toyota Probox сбил шестилетнюю велосипедистку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого травмирован несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Иркутской области.

- Около 22.00 7 июля в Свирске на Киевской улице 22-летний водитель Toyota Probox наехал на 6-летнюю девочку, которая переезжала дорогу на велосипеде, - говорят в МВД.

После этого девочку с различными травмами госпитализировали. Сейчас решается вопрос о привлечении законных представителей девочки за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев дорожного конфликта с участием водителя и пассажиров маршрутки.