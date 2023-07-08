Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2023 10:07

В Свирске водитель Toyota Probox сбил шестилетнюю велосипедистку

Все случилось 7 июля вечером
Елена СИНИЦА
В Свирске водитель Toyota Probox сбил шестилетнюю велосипедистку

В Свирске водитель Toyota Probox сбил шестилетнюю велосипедистку

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого травмирован несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Иркутской области.

- Около 22.00 7 июля в Свирске на Киевской улице 22-летний водитель Toyota Probox наехал на 6-летнюю девочку, которая переезжала дорогу на велосипеде, - говорят в МВД.

После этого девочку с различными травмами госпитализировали. Сейчас решается вопрос о привлечении законных представителей девочки за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев дорожного конфликта с участием водителя и пассажиров маршрутки.