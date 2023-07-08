Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2023 11:29

Государственные медучреждения Иркутской области освободили от налога на имущество

Закон подписал губернатор региона
Елена СИНИЦА
Государственные медучреждения Иркутской области освободили от налога на имущество

Государственные медучреждения Иркутской области освободили от налога на имущество

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственные учреждения здравоохранения Иркутской области освободили от уплаты налога на имущество. Соответствующий закон подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Речь идет об учреждениях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, а их финансирование обеспечивается либо за счет средств ОМС, либо областного бюджета.

Льготу будут применять с 2024 года в том случае, если за налоговый период учреждения направят деньги на приобретение, техническое обслуживание, ремонт медоборудования, покупку мебели и мягкого инвентаря, ремонт.

При этом сумма должна быть не менее 60 % суммы исчисленного налога на имущество организаций.