Государственные медучреждения Иркутской области освободили от налога на имущество Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственные учреждения здравоохранения Иркутской области освободили от уплаты налога на имущество. Соответствующий закон подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Речь идет об учреждениях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, а их финансирование обеспечивается либо за счет средств ОМС, либо областного бюджета.

Льготу будут применять с 2024 года в том случае, если за налоговый период учреждения направят деньги на приобретение, техническое обслуживание, ремонт медоборудования, покупку мебели и мягкого инвентаря, ремонт.

При этом сумма должна быть не менее 60 % суммы исчисленного налога на имущество организаций.