Фото: Виталий ТИМКИВ

Стал известен прогноз погоды на конец текущей недели в Иркутском районе 9 июля 2023. По информации метеорологов, по всей области ожидается жаркая погода, местами столбик термометра поднимется до +31 градуса.

Погода в Иркутском районе 9 июля 2023

Так, в Иркутске и близ лежащих к нему территориях ожидается настоящая июльская погода с жарой.

- В воскресенье прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, температура +27,+29 градусов, - рассказали синоптики.

Погода в Иркутском районе 9 июля 2023 года также будет ветреной: метеорологи ожидают порывы ветра до 10 м/с.

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