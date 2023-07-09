В Иркутской области без вести пропал 33-летний Александр Липин

Фото: "Лиза Алерт" Иркутской области

В Иркутской области разыскивают 33-летнего жителя Новой Игирмы Александра Липина. О его пропаже сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях.

В ориентировке на мужчину уточняется, что он пропал 6 июля. Александр Липин вышел из дома и не вернулся. Третий день близкие не могут выйти с ним на связь.

Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем был мужчина в день исчезновения.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, рост 178 см, зеленые глаза, светло-русые волосы.

- Если вы обладаете данными о местонахождение этого человека, просьба звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52, - обратились к жителям Иркутской области волонтеры.

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