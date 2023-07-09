Единый день памяти в Иркутской области будет нерабочим до 2050 года

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В Иркутской области введен Единый день памяти. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно закону, он будет нерабочим.

– Дата нерабочего дня скользящая, предусмотрена законом до 2050 года. В 2024 году это 14 мая, в 2025 году – 29 апреля, в 2026 – 21 апреля, – говорится в документе.

Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, актуальность нового закона обусловлена тем, что у всех религий есть дни, когда верующие вспоминают усопших. Для поездок на кладбища сотрудники компаний просят отгул, что может создавать неудобства как работодателю, так и работнику.

– Введение Единого дня памяти поможет решить эту проблему, – сказал глава региона.

Аналогичный день уже существует и в других субъектах России, например, Саратовской и Пензенской областях и Ставропольском края.

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