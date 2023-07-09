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НовостиОбщество9 июля 2023 4:12

Град и грозы прогнозируются в Иркутской области 9 июля

В южном Прибайкалье возможен сход селей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутской области прогремят грозы и обрушатся ливни. Такой прогноз предоставили синоптики управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По их информации, особенно опасная погода сложится в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, а также в западных районах.

- Местами ожидаются сильные дожди, ливни, град, по области грозы. В южном Прибайкалье создались условия для схода селей, - говорится в прогнозе.

Сегодня, 9 июля, по области ожидается жаркая погода. Столбик термометра поднимется до +31 градуса. Также метеорологи предупреждают жителей области о штормовом ветре, скорость которого будет достигать 14 м/с.

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