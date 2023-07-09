Число подтопленных из-за паводка участков в Иркутской области уменьшилось в два раза

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области заметно снизилось число подтопленных участков из-за дождевого паводка. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, за вечер количество сократилось почти вдвое - с 350 до 180.

- По состоянию на 23:00 (18:00 по мск), по сообщению МЧС России, по Иркутской области в 6 населенных пунктах и 8 садоводствах остаются подтопленными 180 придомовых территорий, - написал он в своем ТГ-канале.

По словам губернатора, сегодня, 9 июля, власти ожидают осадки на юге области.Синоптики прогнозируют сильные дожди, град и грозы в этих районах.

Добавим, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Он был продлен до 12 июля.