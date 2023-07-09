В Тайшетском районе Иркутской области нашли бабушку с потерей памяти

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

На федеральной трассе вблизи перекрестка Тайшет-Шелехово найдена дезориентированная пенсионерка. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Известно, что бабушка в одном легком халате бродила по дороге. Очевидцы сообщили в полицию и рассказали, что женщина выглядит потерянной и, возможно, ей нужна медицинская помощь. Прибывшие на место сотрудники МВД выяснили, что пенсионерка страдает потерей памяти.

- Полицейские, прибыв на место, установили, что пенсионерка бродила по дороге, не придерживаясь какого-то направления. Пояснить, что делает на автомобильной дороге вблизи лесного массива, она не смогла, - уточнили в МВД.

Сама пенсионерка рассказала, что она родилась в 1952 году и назвала адрес, где якобы живет, однако информация не подтвердилась. Личность женщины так и не удалось установить.

На вид: 60-70 лет, среднего роста и телосложения. Одета в цветной халат, на шее серебряная цепочка с крестиком.

Граждан, узнавших женщину на фото, полицейские просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Тайшетскому району по адресу: г. Тайшет, ул. Гагарина, 108-1Н или позвонить по телефону: 102, 8(39563)2-03-76

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