В Иркутской области вакцинировано от бешенства 738 кошек и собак

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В Иркутской области продолжается вакцинация животных после выявленного в Братске очага бешенства. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день более 730 собак и кошек прошли медицинскую процедуру, часть из них привита в эпизоотическом очаге.

- Вакцинировано от бешенства 738 кошек и собак. Специалисты вакцинировали 2800 собак и кошек, 130 из которых в эпизоотическом очаге, 667 - в Кобляковском, граничащем с поселком Седаново, где был выявлен первый случай заболевания бешенством, - уточнили в кабмине региона.

Уточняется, что специалисты ветеринарных служб проведена полная дератизация подворий - уничтожение грызунов.

Для предотвращения распространения бешенства в лесу ветеринары разложат оральную вакцину от опасного заболевания.

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