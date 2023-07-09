Участники СВО из числа детей-сирот в Иркутской области получат жилье в первую очередь

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области участники СВО из числа детей-сирот получат жилье в первоочередном порядке. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор области Игорь Кобзев.

В правительстве напомнили, что это не единственная мера поддержки, которая действует для этой категории бойцов спецоперации. Так, дети-сироты, служащие в зоне СВО, имеют первоочередное право на получение социальной выплаты на покупку жилья. Им уже воспользовались 47 человек, добавили в кабмине.

Уточняется, что право на выделение средств для покупки жилья получили жены участников СВО, состоящие в очереди на обеспечение жильем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единый день памяти в Иркутской области будет нерабочим до 2050 года (подробности)