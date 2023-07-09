В Иркутске снижается уровень рек

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Вода уходит с подтопленных участков в Иркутске. Об этом рассказали в городской администрации. Известно, что уровень всех рек снизился.

Так, по данным гидрологического мониторинга, утром 9 июля уровень воды в Ушаковке в районе города снизился на 15 см и составил 177 см при критическом – 339.

На Иркуте воды ушла еще на 55 см, уровень реки на сегодняшний момент - 232 см (критическое значение - 320 см). Ангара утром была на значении 519 см, что на 26 см меньше, чем было ранее.

- В Пади Грязнуха вода перестала поступать на участки, прекратился поток по 3-й улице. Остаются подтопленными девять участков. В СНТ «Кооператор» вода ушла с девяти участков, подтопленными остаются два, - рассказал мэр города Руслан Болотов. - Также стабилизируется обстановка на Вилюйской улице: подтопленными остаются четыре участка.

Всего в городе в воде остаются 15 участков. На этих территориях введен режим ЧС.

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