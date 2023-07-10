Уровень воды в реке Ие в Тулуне снизился за прошедшие сутки 9 июля

Вода уже начала уходить из населенных пунктов. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Усиленные дожди, которые захватили Иркутскую область, чуть не привели к катастрофе. Но все обошлось только подтоплениями и экстренной эвакуацией населения. Сейчас же вода уже начала уходить из населенных пунктов. Так, на 08.00 10 июля уровень воды в реке Ие, а именно в Тулуне составляется 744 см. За прошедшие сутки 9 июля уровень уменьшился на 81 см. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Важно! На 08.00 по Иркутску 10 июля уровень воды в реке Ие - Тулун составляет 744 см. Зафиксировано уменьшение на 81 см за сутки), - сообщают сотрудники ведомства. - А на 20-00 9 июля уровень в реке Ия в Тулуне - 810 (-8). Динамика за 2 часа. Данные по рекам Тулунского района: река Ия (Аршан) - 262 (-5), река Кирей (Уйгат) - 342 (-12), река Икей (Икей) - 308 (-15).

Напомним, всего подтоплены 389 участков в двух садоводствах и семи населенных пунктах. В зоне подтопления проживает 355 человек, в том числе 18 детей.